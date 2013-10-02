زيت الزيتون والعسل يساعدان فى الحصول على شفاه لامعة وجذابة

الشفاه.. عنوان كل أنثى بلا منازع، تتفوق على كل الأعضاء الأنثوية الأخرى، التى يمكن أن تكون عاملا جاذبا ومؤثرا، فى المظهر العام للمرأة، فشفاه المرأة، وفمها من أهم علامات الجمال التى يجب الحفاظ عليها، والاهتمام بها وبنعومتها ومظهرها اللامع، وتعانى كثير السيدات من مشكلة اللون الباهت للشفاه والمظهرا غير الجميل، أو من التقشف الشديد وظهور القشور، والدماء فى بعض الأوقات، وهذه المشكلات التى تتعرض لها الشفاه تحدث للعديد من الأسباب أهمها كثرة لعب المرأة بأصابعها فى الشفاه، وكذلك عدم ترطيبها الجيد بالمرطبات المختلفة الطبيعية والمستحضرات التجميلية، وعدم شرب كميات وفيرة من المياه وعدم الاهتمام بالصحة العامة، وتناول الفيتامينات من مصادرها الطبيعية وعدم التعرف على الفيتامين الناقص فى الجسم، فضلا عن حالات الإصابة بالأنيميا والتى تتسبب فى مظهر باهت وخافت للشفاه، كما يقول الدكتور أيمن محمد، أخصائى الأمراض الجلدية مشيرا إلى أن علاج هذه الحالات يكمن فى شقين أولا ، علاج المرض الذى تعانى منه المرأة، سواء أنيميا أو ما شابه ويتسبب فى ذبول الشفاه، ولونها الباهت، والشق الآخر الذى يلى علاج المرض هو الاهتمام بالشفاه وعدم لمسها كثيرا حتى لا يتسبب هذا فى اسمرارها، وكذلك وضع بعض المرطبات الطبيعية ذات النتيجة الفعالة عليها، كل يوم ليلا مثل مع وضع خليط من زيت الزيتون مضافا إليه العسل الصافى، وهو ما سيساعد على علاج التشققات والعيوب وتبييض السواد المتناثر عليها كذلك يساعد على إعطائها مظهرا لامعا جميلا.

>