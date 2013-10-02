قائد الجيش الثاني الميداني: اقتحمنا بؤرًا إرهابية لم تدخلها القوات منذ 17 عامًا

اللواء أحمد وصفي: كل دبابة كانت تحمل أكياس "بونبوني" و"عصير" للأطفال في البؤر الإجرامية

كتب : سهيلة حامد منذ 42 دقيقة

قال اللواء أحمد وصفي، قائد الجيش الميداني الثاني، في الذكرى الـ40 لنصر أكتوبر، إن الجيش الميداني الثاني مسؤول عن تأمين الحدود الشرقية لمصر وقناة السويس ومسؤول عن حماية شبه جزيرة سيناء بتواجد وفد من قوات الجيش الثاني والثالث وحرس الحدود.

وأضاف اللواء أحمد وصفي، في لقاء خاص مع الإعلامية ريهام إبراهيم على قناة "سي بي سي"، "نحن نقاتل الخفافيش وطيور الظلام وجماعات تتشدق بالدين، فكل تصرفات تلك الجماعات التي نحاربها بعيدة تمامًا عن الدين الإسلامي، وكان أهم أمر لي أن القيادة العامة تنفذ المهمة دون إصابة أو خدش أي فرد، حتى لو فرخة ماتموتش غلط، فنحن لم نتعرض لسيدة أو لطفل خلال العمليات الأخيرة وإذا ثبت ذلك أنا مستعد للمحاسبة".

وأوضح قائد الجيش الميداني الثاني، "كل دبابة كانت تحمل أكياس (بونبوني) و(شيبسي) و(عصير) للأطفال في البؤر الإجرامية، لأن البؤر ليست جميعها إرهابية لكن الإرهابيون سيطروا على المنطقة".

وأكد اللواء أحمد وصفي، أنه تم القبض على حوالي 400 من العناصر والقيادات الإرهابية، موضحًا "نجحنا في اقتحام بؤر إرهابية لم نستطع دخولها منذ 17 عامًا، وضميرنا صافي اتجاه الدولة ونعمل لوجه الله تعالى"، مؤكدًا أنه تم العثور على صواريخ مضادة للطائرات ومعدات عسكرية مع العناصر الإرهابية مكتوب عليها "كتائب القسام".

وأشاد اللواء أحمد وصفي بأهالي بورسعيد، وقال "بفضل أهالي بورسعيد الجدعان التي دخلناها وهي حمام دم، أصبحت الآن المحافظة بلا حظر تجوال، أنا معرفش شكل الإرهابيين في سيناء، فالأهالي دائمًا لهم الفضل في مساعدتنا".

أما عن علاقة الجيش بالشرطة، قال اللواء أحمد وصفي "رب ضارة نافعة، ما حدث خلال الفترة السابقة قربنا نحن والشرطة من بعضنا، فالكفاءة القتالية لقوات الجيش الثاني لم تتأثر رغم التواجد الدائم في الشارع لحفظ الأمن".

وأضاف قائد الجيش الميداني الثاني، أن "السيدات في البؤر الإرهابية قالوا لنا: خلصونا خلونا نعرف نعيش، ونحن استمرينا في الحرب على الإرهاب في سيناء لمدة 3 شهور وهذه مدة ليست بالكبيرة، وستظل مستمرة".