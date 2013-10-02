نيمار: قائد سلتيك دهسني بقدمه

(إفي) - دافع البرازيلي نيمار نجم برشلونة عن قرار طرد سكوت براون قائد سلتيك الأسكتلندي، خلال مباراة الفريقين الثلاثاء في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال نجم الفريق الكتالوني "نعم، لقد دهسني بقدمه"، في إشارة إلى قرار طرد براون بعد مرور ربع الساعة من بداية الشوط الثاني للقاء الذي انتهى في جلاسجو بفوز الزوار بهدف نظيف، رفع رصيدهم إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثامنة.

وعلى المستوى الشخصي، أبدى النجم الشاب سعادته بأدائه في المباراة "الأمر الأهم هو الفوز، ولتحقيقه كان علينا جميعا تحمل مسئوليات. إنني سعيد بمساعدة الفريق، وبمرور الوقت أتأقلم على أدائه بصورة أفضل".

وتابع "لقد حققنا انتصارا مهما جدا، لم أكن قائد الفريق. كلنا كنا مهمين".