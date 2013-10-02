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جاكسون مارتينيز: سعيد وحزين

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جاكسون مارتينيز: سعيد وحزين جاكسون مارتينيز: سعيد وحزين

(إفي) - أعرب المهاجم جاكسون مارتينيز عن سعادته بمعادلة رقم مواطنه راداميل فالكاو كأفضل هداف كولومبي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه أبدى حزنه في المقابل للخسارة التي مني بها فريقه بورتو البرتغالي على يد أتلتيكو مدريد الإسباني في البطولة.

وقال جاكسون للصحفيين "كان لافتا كيف يمكن أن تؤدي لحظة من عدم التركيز إلى خسارة مباراة.. لقد دفعنا ثمنا باهظا لعدم التركيز خلال التسعين دقيقة، وأتلتيكو استفاد من ذلك وعرف كيف يدير لعبه بعد التعادل".

وحقق أتلتيكو مدريد فوزا ثمينا في الدقائق الأخيرة خارج قواعده على بورتو بهدفين لواحد الثلاثاء، في إطار الجولة الثانية من المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا، لينفرد بالصدارة برصيد ست نقاط مقابل ثلاث نقاط لمضيفه الثاني.

وقال المهاجم الكولومبي "إنني سعيد على المستوى الشخصي، بالهدف الذي أحرزته، لكنني حزين للطريقة التي خسرنا بها".

واعتبر مارتينيز أن أتلتيكو مدريد هو المرشح الأول لصدارة المجموعة، وهنأه على العرض الذي قدمه في المباراة، واصفا إياه بأنه فريق "قوي".

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