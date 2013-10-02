جوارديولا: أود أن أصبح مثل بيليجريني يوما ما

امتدح الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ المدرب التشيلي مانويل بيليجريني المدير الفني لمانشستر سيتي وذلك قبل مواجهة الفريقين يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

والتقى المدربان من قبل 8 مرات خلال فترة تواجدهما في إسبانيا نجح خلالها بيب في الفوز بـ7 مواجهات وتعادلا مرة ولم يتمكن بيليجريني من الفوز في أي مواجهة.

وقال جوارديولا للصحفيين "الأرقام ضد بيليجريني ليست مهمة كثيرا، أنا حقا مبهور به كمدرب وأود أن أصبح مثله يوما ما".

وأضاف "لا يهم ماهو الفريق الذي يقوم يدربه فأيا كان هو الفريق دائما يلعب بنفس الطريقة، بصمته موجودة دائما وهو يحب تقديم كرة قدم جيدة".

وانتقل بيليجريني لتدريب مانشستر سيتي هذا الموسم بعد أن كان على رأس الجهاز الفني في مالاجا الإسباني الموسم الماضي.

وتابع جوارديولا "هذا حدث مع أندية فياريال وريال مدريد ومالاجا ولو حدث إنني فزت عليه ذلك يعود لأني كنت أدرب واحد من أفضل أندية العالم، بالنسبة لي هو شرف أن ألعب أمام بيليجريني دائما فهو يحب أن يلعب بطريقة صحيحة".

يذكر أن جوارديولا انتقل هو الآخر من إسبانيا لتدريب بايرن ميونيخ حامل لقب دوري أبطال أوروبا.