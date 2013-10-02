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مورينيو يريد ضم بنزيمة إلى تشيلسي في يناير

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مورينيو يريد ضم بنزيمة إلى تشيلسي في يناير مورينيو يريد ضم بنزيمة إلى تشيلسي في يناير

يسعى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي،للتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "إبولا" البرتغالية يرغب الاستثنائي في تدعيم هجومه بمهاجم ليون السابق خلال يناير المقبل.

ويمتلك مورينيو في فريقه ثلاثة مهاجمين هم الكاميروني صامويل إيتو والإسباني فيرناندو توريس والسنغالي ديمبا با.

إلا أنه على الرغم من ذلك يحاول إقناع الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي اللندني بشراء بنزيمة.

يُذكر أن بنزيمة صاحب الـ25 عاما انضم إلى النادي الملكي في صيف عام 2009 قادما من أوليمبيك ليون الفرنسي مقابل 35 مليون يورو.

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