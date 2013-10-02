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فيرجسون يكشف عن رفضه لتدريب تشيلسي في 2003

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فيرجسون يكشف عن رفضه لتدريب تشيلسي في 2003 فيرجسون يكشف عن رفضه لتدريب تشيلسي في 2003

كشف الاسكتلندي سير أليكس فيرجسون المدرب السابق لمانشستر يونايتد عن رفضه لعرض من الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي بتدريب النادي في 2003.

وقال فيرجسون في مقابلة مع قناة بي بي اس الأمريكية "لقد أرسلوا وكيلهم إلي في 2003 عندما جاء أبراموفيتش إلى النادي، ولكنني رفضت وقلت ليست هناك فرصة لحدوث ذلك".

واستمر فيرجسون على رأس الجهاز الفني لمانشستر يونايتد لمدة 26 عاما حقق خلالهم 38 بطولة مما جعله المدرب الأكثر نجاحا في تاريخ إنجلترا.

يذكر أن فيرجسون أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الماضي الذي توج فيه مانشستر يونايتد بلقب الدوري لينهي مسيرته التدريبية تاركا منصبه لمواطنه ديفيد مويس.

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