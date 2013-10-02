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بالفيديو – أبرز 5 لقطات من مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

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بالفيديو – أبرز 5 لقطات من مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا بالفيديو – أبرز 5 لقطات من مباريات الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

بعد نهاية اليوم الأول من الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا يستعرض FilGoal.com أبرز 5 لقطات منها.

1 - مينداندا يتسبب في هدف كوميدي

تسببت رعونة الفرنسي ستيف مينداندا حارس مارسيليا الفرنسي في دخول هدف كوميدي في شباكه بعد أن فشل في التعامل مع ضربة حرة لعبها الألماني ماركو رويس من منتصف الملعب

2 - فورستر يتألق أمام برشلونة

زاد الإنجليزي فرازير فورستر عن مرماه في مباراة فريقه سيلتك أمام برشلونة بطريقة رائعة وتمكن من منع هدف محقق من لاعبي الفريق الكاتالوني إلا أن ذلك لم يكن كافيا لمنع فريقه من الخسارة.

3 - هدفان في الدقيقة 90

انتظر فريقا أياكس وميلان حتى الدقيقة 90 حتى يكسر كل منهم صيامه التهديفي في المباراة التي جمعتهما بهولندا، دانسفيل سجل لأياكس ولكن بالوتيلي أبى أن يهزم فريقه وتعادل في الدقيقة 93.

4 - جمهور دورتموند يغني "لن تسير وحدك"

استخدم جمهور دورتموند أغنية جمهور ليفربول "لن تسير وحدك" مقدما لوحة جمالية معتادة قبل مباراة فريقهم مع مارسيليا والتي كانت نهايتها سعيدة لهم بفوز كبير على ضيفهم الفرنسي.

5 - أوزيل يهز الشباك لأول مرة مع أرسنال

سجل الألماني ميسوت أوزيل هدفه الأول مع ناديه الجديد أرسنال في العرض الرائع الذي قدمه المدفعجية أمام نابولي وانتهى بفوز النادي الإنجليزي بهدفين نظيفين .. أوزيل لم يكتفي بهدفه بل صنع الهدف الثاني.

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فيديو اليوم السابع

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