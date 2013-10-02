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السفيرة البريطانية بصنعاء: المجتمع الدولى مع يمن قوى وموحد

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السفيرة البريطانية بصنعاء: المجتمع الدولى مع يمن قوى وموحد السفيرة البريطانية بصنعاء: المجتمع الدولى مع يمن قوى وموحد

أشادت جين ماريوت سفيرة المملكة البريطانية بصنعاء، بما اتخذته القيادة السياسية اليمنية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادى، من قرارات وخطوات على طريق تنفيذ بنود المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية، بما يكفل معالجة المشاكل التى كانت تكتنف طريق التسوية السياسية.

وأعربت السفيرة، فى تصريح صحفى لها اليوم، عن سعادتها وارتياح مجموعة الدول العشر، لما حققه اليمنيون فى الحوار الوطنى وتنفيذ المبادرة الخليجية داعية اليمنيين إلى إدراك أن نجاح هذه التسوية مرهون بمزيد من التنازلات من جميع الأطراف السياسية، ولما من شأنه مصلحة اليمن معتبرة أن اليمن قوية إذا ما ظلت دولة واحدة، وغلب الجميع مصلحة البلد.

وجددت ماريوت موقف المجتمع الدولى الممثل فى الدول العشر الداعم لأمن واستقرار ووحدة اليمن، وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن (2051)، متطرقة لمجمل القضايا ذات الصلة بالعلاقات اليمنية البريطانية وفق مستقبل اليمن الديمقراطى وإمكانات النهوض إلى الأفضل.

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