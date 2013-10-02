اجتماع فلسطينى لبحث الحفاظ على المخيمات بعيدا عن الصراعات السياسية اللبنانية

عقد اجتماع سياسى موسع فى مقر السفارة الفلسطينية ببيروت حضره ممثلون عن فصائل منظمة التحرير وتحالف القوى، والقوى الإسلامية، لبحث الشئون الفلسطينية وسبل تحصين وضع المخيمات والحفاظ على الموقف الفلسطينى الموحد فى سياسة النأى بالنفس والحياد الايجابى فى القضايا اللبنانية الداخلية.

وحيا المجتمعون ـ فى بيان مشترك ـ الشعب الفلسطينى فى الوطن المحتل بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لاندلاع انتفاضة الأقصى، مؤكدين حق الفلسطينيين فى مواصلة طريق الانتفاضة والمقاومة حتى تحقيق أهدافهم الوطنية بالتحرير والعودة والاستقلال وقيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما وجه البيان التحية للأسرى فى سجون الاحتلال وخصوصا المضربين عن الطعام، مطالبا المجتمع الدولى والمؤسسات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى من الموت البطيء.

وأدان، الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مدينة القدس والمسجد الأقصى، داعيا أبناء الشعب الفلسطينى والأمتين العربية والإسلامية لنصرة القدس والأقصى، مشيدا بالصامدين فى القدس المحتلة الذين يدافعون عن شرف الأمتين العربية والإسلامية.

وأكد التمسك بحق العودة إلى الديار الأصلية فى فلسطين ورفض مشاريع التهجير والتوطين والوطن البديل، مطالبا الحكومة اللبنانية بالوفاء بالتزاماتها تجاه مخيم نهر البارد وخصوصا تأمين المال اللازم والكافى لاستكمال إعمار المخيم المنكوب منذ 6 سنوات.

وشدد على التمسك بوكالة الغوث الدولية (الانروا) باعتبارها مؤسسة دولية مسئولة عن إغائة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، داعيا إلى تحسين خدماتها والعدول عن قرارها بوقف برنامج الطوارئ المتعلق بمخيم نهر البارد وخصوصا تأمين بدل الإيجار للنازحين من المخيم وتغطية تكلفة علاجهم واستمرار برنامج الإغاثة الشهرية.

وأكد البيان حرص المجتمعين على المحافظة على أمن المخيمات الفلسطينية واستقرارها، منوها بنجاح القوة الأمنية المشتركة التى انتشرت فى مخيم عين الحلوة قبل أيام، فضلا عن الحرص على السلم الأهلى فى لبنان وبناء أفضل العلاقات معه ودعم وحدته وأمنه واستقراره.