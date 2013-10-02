وزير النفط الليبى: ليبيا تأمل إعادة إنتاجها النفطى إلى مستواه المعتاد

تأمل ليبيا التى شهد إنتاجها النفطى اضطرابات بسبب إضرابات منذ الصيف أن يعود سريعا إلى مستواه المعتاد البالغ 1,6 ملايين برميل فى اليوم على ما أعلن وزير النفط الليبى عبد البارى العروسى اليوم الأربعاء فى لندن.

وأوضح العروسى أن "التحدى الأكبر أمامنا هو فى إعادة الإنتاج إلى 1,6 ملايين برميل"، مشيرا إلى أن الإنتاج الحالى يتراوح بين 650 و700 ألف برميل فى اليوم.

وتراجع إنتاج النفط الليبى إلى أقل من 150 ألف برميل فى اليوم قبل أسابيع بسبب إضرابات وعدة تحركات احتجاجية فى المنشات النفطية (حقول ومنشآت التصدير).

وأوضح الوزير الليبى لصحفيين على هامش اليوم الثانى فى مؤتمر النفط والمال "نجحنا كذلك فى الاتفاق مع أكثرية المجموعات، باستثناء واحدة ما زالت تثير المشاكل".

وتابع "لا يمكننا استخدام القوة. نحاول إقناع المحتجين بأن طريقتهم ليست الطريقة المناسبة للتعبير عن مطالبهم".

وأضاف "ما أن نحل هذه المشكلة فاعتقد إننا سنتمكن من إعادة الإنتاج (إلى عهده) فى 3-4 أيام".

وكلفت الإضرابات والتظاهرات البلاد أكثر من 5 مليارات دولار بحسب العروسى.

ويعتمد الاقتصاد الليبى إلى حد كبير على إنتاج المحروقات التى تمثل أكثر من 80% من إجمالى الناتج الداخلى وحتى 97% من صادرات البلاد.

وعادت صادرات النفط عام 2012 على ليبيا بحوالى 50 مليار دولار.