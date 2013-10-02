نائب الرئيس السودانى: الإعداد لمؤتمرات السلم الاجتماعى بولايات دارفور

أكد على عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السودانى عمر البشير، أنه يتم حاليًا الإعداد لعقد سلسلة مؤتمرات السلم الاجتماعى بولايات دارفور الخمس، الهادفة إلى إيجاد حلول واقعية لإنهاء الصراعات والنزاعات القبلية بشكل كامل.

وتعرف طه، خلال لقائه اليوم الأربعاء برئيس السلطة الإقليمية لدارفور التيجانى سيسى، على نتائج اجتماع لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية الدوحة للسلام، واجتماعات مجلس إدارة الدول المانحة لتنمية إقليم دارفور.

من جانبه، أكد تيجانى سيسى، أنه قدم للنائب الأول للرئيس السودانى، تقريرًا حول لقاءاته مع أمير دولة قطر، وكبار المسئولين القطريين والتى أكدت عمق العلاقات الإستراتيجية بين الخرطوم والدوحة، مؤكدين دعمهم المستمر لتنفيذ المشروعات التنموية فى ولايات دارفور الخمس.

وأوضح رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، أن مؤتمرات السلم الاجتماعى فى دارفور متوقع إقامتها فى أواخر ديسمبر وأول يناير القادم 2014، مشيرًا إلى أن الهدف من إقامتها هو إقرار الآليات، التى من شأنها أن تساهم فى حل المشاكل القبلية فى دارفور.

وأشار سيسى إلى أن اجتماعه مع طه تناول كذلك العودة الطوعية التى بدأت السلطة فى تنفيذها، والتى ستكتمل فى القريب العاجل، مشيرًا إلى ضرورة تدريب وتأهيل الشرطة المجتمعية من أبناء النازحين واللاجئين، للمشاركة فى استتباب الأمن بولايات دارفور.