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Angelina Jolie تثير إشاعة زواجها.. بخاتم

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Angelina Jolie تثير إشاعة زواجها.. بخاتم Angelina Jolie تثير إشاعة زواجها.. بخاتم

أثارت الممثلة الأمريكيّة Angelina Jolie بلبلةً، بعد أن رصد خاتم جديد في أصبع الزواج، خلال وجودها في العاصمة الأسترالية "سيدني" لتصوير أحدث أفلامها "Unbroken".
النجمة كانت تتسوّق على شاطىء "بوندي"، مع أطفالها، عندما كشفت عن الخاتم الغامض.
وكانت جولي ترتدي خاتماً من الذهب في إصبعها الأيسر، في إبريل الماضي، حيث أفادت التقارير حينها أنّ هذا الخاتم يعود إلى جدّة Brad Pitt، ويرمز إلى أنّ الزواج وشيك.
لكنّ الخاتم الجديد يبدو بلون مختلف وأكثر سماكة؛ وتأتي هذه البلبلة بعد خبر شراء Pitt لـ Angelina مجوهرات بقيمة مائتين وخمسين ألف دولار في أيلول المنصرم.

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سيدتي