ديانا كرزون تطلق أغنية مغربيّة

انتهت الفنانة الأردنيّة ديانا كرزون من تسجيل أغنية باللهجة المغربيّة بعنوان "أنا أحلى"، كلمات مصعب العنزي، وألحان وتوزيع مراد الكزناي، وتمّ تنفيذ العمل بين المغرب وفرنسا.

ومن المتوقّع أن تقوم كرزون بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة.

وكانت كرزون انتهت مؤخراً من تصوير كليب اغنيتها الجديدة "شهرين"، التي كتب كلماتها هاني صاروا، وأخرجها المخرج جاكوب لمبز.