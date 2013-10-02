حصرياً محمد فودة:نعم تزوجت مجدداً من غادة عبد الرازق

في أول تصريح من الإعلامي محمد فودة على ما تردد بشأن عودة المياه إلى مجاريها بينه وبين الفنانة غادة عبد الرازق، قال فودة لـ"سيدتي نت" "نعم عدت لغادة عبد الرازق".

ورفض فودة الكشف عن تفاصيل العودة، ومتى تمّت مكتفياً بتأكيد الخبر الذي انتشر بعد قيام غادة بنشر صورة تجمعها به على حسابها الخاص على موقع إنستغرام.

وكانت غادة قد أعلنت في فترة سابقة، أنها انفصلت عن فودة بعد خيانته، لها فهل تغاضت غادة عن الخيانة الزوجية؟ أم ثبت لها أنها ظلمت زوجها؟

وبهذا الخبر تكذّب غادة عمليا شائعة زواجها السرّي من مدير التصوير الذي شاركها في مسلسلها الأخير "حكاية حياة".

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