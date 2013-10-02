تعرَّفي على أبرز 5 عارضات في أسابيع الموضة العالميَّة

أسابيع الموضة الممتلئة بعروض الأزياء ومنصَّات العروض هي الفترة التي يلمع فيها بريق العارضات، وقد لفتتا 5 عارضات تكررت أسماؤهنَّ في عروض الأزياء المختلفة هذا الموسم.

• Naomi Campbell

هي أشهر عارضات الأزياء على الإطلاق، وعلى الرُّغم من أنَّ ظهورها اقتصر على عرض المصممة Diane von Furstenberg، إلا أنَّها جذبت أنظار الحضور فيه.

• Miranda Kerr

إحدى عارضات Victoria's Secret الشَّهيرات، وبعد أن قررت الانفصال عنها، اعتقدنا أنَّها ستغيب عن منصَّات العروض نهائياً، ولكننا كنَّا مخطئين، حيث شوهدت Miranda في عروض أزياء باريسيَّة، مثل: Stella McCartney، و Chanel.

يجب أن نذكر أنَّ Miranda Kerr حصلت على المركز الثَّاني في قائمة أغنى 10 عارضات في العالم التفاصيل هنا .

• Cara Delevingne

كان أوَّل ظهور للعارضة الشابَّة Cara في عرض المصمم Marc Jacobs، وبعدها شاهدناها في عروض لا تحصى في أسابيع الموضة العالميَّة.

• Karlie Kloss

من العارضات الصَّاعدات اللواتي تكرر ظهورهنَّ في أسابيع الموضة، حيث ظهرت في عروض كثيرة، منها: Michael Kors, و Ralph Lauren, و Jason Wu، وغيرهم.

• Joan Smalls

إحدى أشهر العارضات السمراوات في عالم الموضة حالياً وأجملهن، وقد ظهرت في عروض مختلفة في أسابيع الموضة، مثل: Oscar de la Renta, Givenchy، وغيرهم.

وعلينا أن نشير هنا إلى عرض دار "Moschino" التي احتفلت بمرور 30 عاماً على تأسيسها مع عارضة الأزياء الكبيرة Pat Cleveland ذات 61 عاماً التفاصيل هنا.

شاهدي في الصُّور كيف تألَّقت العارضات في عروض الأزياء العالميَّة.

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