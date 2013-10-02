أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

تعرَّفي على أبرز 5 عارضات في أسابيع الموضة العالميَّة

Google+ Print
تعرَّفي على أبرز 5 عارضات في أسابيع الموضة العالميَّة تعرَّفي على أبرز 5 عارضات في أسابيع الموضة العالميَّة

أسابيع الموضة الممتلئة بعروض الأزياء ومنصَّات العروض هي الفترة التي يلمع فيها بريق العارضات، وقد لفتتا 5 عارضات تكررت أسماؤهنَّ في عروض الأزياء المختلفة هذا الموسم.
• Naomi Campbell
هي أشهر عارضات الأزياء على الإطلاق، وعلى الرُّغم من أنَّ ظهورها اقتصر على عرض المصممة Diane von Furstenberg، إلا أنَّها جذبت أنظار الحضور فيه.
• Miranda Kerr
إحدى عارضات Victoria's Secret الشَّهيرات، وبعد أن قررت الانفصال عنها، اعتقدنا أنَّها ستغيب عن منصَّات العروض نهائياً، ولكننا كنَّا مخطئين، حيث شوهدت Miranda في عروض أزياء باريسيَّة، مثل: Stella McCartney، و Chanel.
يجب أن نذكر أنَّ Miranda Kerr حصلت على المركز الثَّاني في قائمة أغنى 10 عارضات في العالم التفاصيل هنا .
• Cara Delevingne
كان أوَّل ظهور للعارضة الشابَّة Cara في عرض المصمم Marc Jacobs، وبعدها شاهدناها في عروض لا تحصى في أسابيع الموضة العالميَّة.
• Karlie Kloss
من العارضات الصَّاعدات اللواتي تكرر ظهورهنَّ في أسابيع الموضة، حيث ظهرت في عروض كثيرة، منها: Michael Kors, و Ralph Lauren, و Jason Wu، وغيرهم.
• Joan Smalls
إحدى أشهر العارضات السمراوات في عالم الموضة حالياً وأجملهن، وقد ظهرت في عروض مختلفة في أسابيع الموضة، مثل: Oscar de la Renta, Givenchy، وغيرهم.
وعلينا أن نشير هنا إلى عرض دار "Moschino" التي احتفلت بمرور 30 عاماً على تأسيسها مع عارضة الأزياء الكبيرة Pat Cleveland ذات 61 عاماً التفاصيل هنا.
شاهدي في الصُّور كيف تألَّقت العارضات في عروض الأزياء العالميَّة.

تعرفي أيضاً:

إيلي صعب يهدي وروداً ربيعيّة لعشّاق الموضة في باريس

3 مصمّمين برزوا في اليوم الخامس من أسبوع باريس

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي