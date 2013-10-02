تأجيل قضية محاكمة نجلى جمال صابر فى أحداث شبرا إلى 4 نوفمبر للشهود

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل نظر ثانى جلسات محاكمة نجلي جمال صابر منسق حركة حازمون على خلفية اتهامهما بالقتل، في أحداث الشغب التى وقعت فى مارس الماضى بمنطقة روض الفرج لجلسة 4 نوفمبر المقبل لسماع شهود الاثبات .

بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا وتم إحضار المتهمين من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة وسمح القاضى للاعلام بتغطيتها، كما سمح لوالد المجنى بالحضور والذى لم يستطع تحمل الجلسة وانهمرت من عيونه الدموع حزنًا على نجله .

واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد الرائد معوض نورمحمد الدين رئيس مباحث روض الفرج والذى شهد بأنه تلقى بلاغ من مستشفى شبرا العام يوم 20 مارس الماضى الساعة 7 مساءا فى مدرسة شبرا الإعدادية بوصول متوفى إثر مشاجرة بمدرسة شبرا الإعدادية بإجراء التحريات والتي أسفرت عن وجود مشاجرة بين المتوفى سعد السيد حسن مع عبدالرحمن جمال صابر بسبب أولولية لعب الكرة فى فناء المدرسة وحدثت بينهما مشاجرة قام على إثرها المتهم عبدالرحمن باستدعاء شقيقه أحمد جمال صابر الذى حضر ومعه سلاح أبيض وتعدى على المجنى عليه به فاحدث به إصابة أدت إلى وفاته، وفور علم أهلية المجنى عليه قاموا بتجميع أنفسهم من منطقة العسال دائرة قسم شبرا حاملين معهم الأسلحة النارية والخرطوش والبيضاء وتوجهوا إلى منطقة طوسون بروض الفرج للأخذ بالثأر من المتهم، وفور علم جمال صابر والد المتهمين قام بتجميع أنصاره حاملين الأسلحة النارية والخرطوش وقام الطرفان بتبادل إطلاق الأعيرة النارية نتج عنها حالتى وفاة، وإصابات فى الطرفين وأهالى المنطقة وحدوث تلفيات بالسيارات والمحلات وأفراد الشرطة الذين تم استدعائهم لفض المشاجرة .