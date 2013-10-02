أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

الحكومة تغيّر الكود السرى لمراقبة نقل المنتجات البترولية بعد 30يونيو

Google+ Print
الحكومة تغيّر الكود السرى لمراقبة نقل المنتجات البترولية بعد 30يونيو الحكومة تغيّر الكود السرى لمراقبة نقل المنتجات البترولية بعد 30يونيو

أعلن الكيميائى عمـرو مصطفى نائب رئيس هيئة البترول للعمليات، أن الكود السرى للدخول إلى النظام الإلكترونى القديم لتشغيل ومراقبة نقل المنتجات البترولية (البنزين والسولار)، فى إطار المرحلة الأولى من مشروع الكروت الذكية من مستودعات الوقود إلى محطات التوزيع، تم إيقافه منذ الأول من يوليو 2013 عقب ثورة 30 يونيو.

وقال مصطفى إنه تمت إعادة تشغيل النظام بعد تغيير الكود السرى بآخر جديد، وبالتالى لم يعد ممكناً منذ تغيير الكود السرى القديم دخول أى أفراد سابقين من الجهات المتعددة المرتبطة بهذا النظام، حيث تم اختيار عدد محدود منتقى من المسئولين الحاليين للدخول إلى البرنامج من خلال الكود السرى الجديد، وذلك بالاتفاق مع الجهات السيادية بالدولة.

ويذكر أن البرنامج الإلكترونى الذى صممته شركة E.Finance التابعة لوزارة المالية يتضمن جميع البيانات الدقيقة عن كميات المنتجات البترولية المنقولة إلى نقاط التوزيع المختلفة، فى إطار مشروع الكروت الذكية (المرحلة الأولى) لضبط منظومة نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية، بما يسمح بالمراقبة اللحظية والسيطرة على عمليات النقل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي