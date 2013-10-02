الحكومة تغيّر الكود السرى لمراقبة نقل المنتجات البترولية بعد 30يونيو

أعلن الكيميائى عمـرو مصطفى نائب رئيس هيئة البترول للعمليات، أن الكود السرى للدخول إلى النظام الإلكترونى القديم لتشغيل ومراقبة نقل المنتجات البترولية (البنزين والسولار)، فى إطار المرحلة الأولى من مشروع الكروت الذكية من مستودعات الوقود إلى محطات التوزيع، تم إيقافه منذ الأول من يوليو 2013 عقب ثورة 30 يونيو.

وقال مصطفى إنه تمت إعادة تشغيل النظام بعد تغيير الكود السرى بآخر جديد، وبالتالى لم يعد ممكناً منذ تغيير الكود السرى القديم دخول أى أفراد سابقين من الجهات المتعددة المرتبطة بهذا النظام، حيث تم اختيار عدد محدود منتقى من المسئولين الحاليين للدخول إلى البرنامج من خلال الكود السرى الجديد، وذلك بالاتفاق مع الجهات السيادية بالدولة.

ويذكر أن البرنامج الإلكترونى الذى صممته شركة E.Finance التابعة لوزارة المالية يتضمن جميع البيانات الدقيقة عن كميات المنتجات البترولية المنقولة إلى نقاط التوزيع المختلفة، فى إطار مشروع الكروت الذكية (المرحلة الأولى) لضبط منظومة نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية، بما يسمح بالمراقبة اللحظية والسيطرة على عمليات النقل.