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البنك الأهلى يطلب من هيئة البترول المشاركة فى تطوير معمل تكرير أسيوط

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البنك الأهلى يطلب من هيئة البترول المشاركة فى تطوير معمل تكرير أسيوط البنك الأهلى يطلب من هيئة البترول المشاركة فى تطوير معمل تكرير أسيوط

قال المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، إن البنك الأهلى المصرى طلب الاستثمار معنا، لتطوير معمل تكرير أسيوط، بما يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى للصعيد من البنزين.

وأكد الملا، فى تصريحات صحفية له أمس، أنه سيتم تعظيم الاستفادة من البنوك خلال الفترة القادمة فى مشروعات قطاع البترول، كما أن البنوك لديها رغبة قوية للاستثمار أموالها فى مشروعات مضمونة قليلة المخاطر من خلال المشروعات التى يرعاها قطاع البترول.

وقال الملا، إن الهيئة لديها خطة لتطوير معامل التكرير بالكامل، وإنشاء معامل تكرير جديدة، من خلال خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

وتابع أنه فيما يتعلق بالخطط القصيرة والمتوسطة الأجل لتطوير المعامل تشمل أعمال إعادة الضبط الأمن الصناعى والصيانات الدورية، إضافة وحدات تشغيل جديدة، وعلى رأسها إضافة وحدة التكسير لمعمل تكرير أسيوط، والذى تأتى ضمن أولويات الهيئة، لأن تطوير هذا المعمل سيوفر الاكتفاء الذاتى من إنتاج البنزين لمحافظات الوجه القبلى والصعيد ككل.

وأضاف أن هذه الخطة مدرج لها 450 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من البنوك أبدت رغبته للدخول فى عملية التمويل.

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مصر 365