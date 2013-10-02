"الشرقية للدخان": استثمارات متوقعة للشركة بـ728 مليون جنيه

تعاقدت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، مع موردين من الخارج على توريد 60 ماكينة بقيمة متوقعة 728 مليون جنيه، شاملة التركيب والتشغيل والتدريب، وذلك لتدعيم القدرة الإنتاجية لمصنع 6 أكتوبر.

وقد تم تسديد مبلغ قدره 622.9 مليون جنيه من تكلفة هذه الماكينات، وتم توريد عدد 54 خطا لصناعة وتعبئة السجائر وصناعة الفلتر.

ويتضمن التكوين الاستثمارى الجديد للشركة مبلغ 615 مليون جنيه مخصصة لمشروع المجمع الصناعى بمدينة 6 أكتوبر، و402 مليون جنيه قيمة ما تم رسملته من الأعباء التمويلية خلال الفترة المالية من 1/7/2008 حتى 30/6/2013، وتم إضافة مبلغ 367 مليون جنيه منه على الأصول الثابتة، و2 مليون جنيه يخص مشروع مخازن برج العرب بالإسكندرية ومصنع نيازا.

أما الإنفاق الاستثمارى للشركة بمبلغ إجمالى 43.333 مليون جنيه، تضمن مبلغ 14.085 مليون جنيه عبارة عن دفعات مقدمة لشراء أصول ثابتة، و29.248 مليون جنيه عبارة عن اعتمادات مستندية لشراء أصول ثابتة.