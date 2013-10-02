اهتمام حكومى بتطوير هيئة الثروة المعدنية وتحويلها لكيان اقتصادى

قال وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، إن قطاع الثروة المعدنية سيلقى اهتماما حكوميا كبيرا خلال الفترة القادمة، من خلال تعديل القانون، وتغيير الأدوات، بما يستهدف تطوير الهيئة وتحويلها إلى كيان اقتصادى.

وأكد الوزير، فى تصريحات صحفية، ضرورة أن تمتلك هيئة الثروة المعدنية اجهزة ومعادات وكوادر تمكنها من التطوير، بالإضافة إلى أنه يقوم حاليا ببحث مشكلة التنقيب العشوائى، والبحث عن الآلية لتقنين الأوضاع لمنع إهدار ثروات البلاد.

وشدد الوزير على ضرورة تنمية قطاع الثروة المعدنية فى مصر وعدم إهمال ذلك الملف المهم، بهدف جعلها عنصراً أساسياً من عناصر الدخل القومى، والذى يعتبر هدفاً قومياً لابد من العمل المخطط والجاد لتحقيقه، انطلاقا من أن الثروة المعدنية فى دولة أى من دول العالم هى أحد الدعامات الأساسية، التى ترتكز عليها فى تطوير صناعاتها وتنمية اقتصادها.

> وأكد الوزير أن عمليات استغلال هذه الثروات يجب أن يكون مبنية على أسس علمية ومدروسة وفق مجموعة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتنشيط عمليات البحث والاستكشاف عن هذه الخامات، واستخدام أفضل الطرق لاستخراجها واستغلالها بطريقة اقتصادية.