عشرات اليهود المتطرفين يقتحمون الأقصى ويؤدون شعائر تلمودية

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وقال شهود عيان، إن ما يزيد عن 30 مستوطنًا يقودهم المتطرف اليهودى "يهودا كليك" اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح على شكل مجموعات، وتجولوا فى باحاته لأداء بعض الصلوات التلمودية، وأضافوا أن شرطة الاحتلال كثفت من إجراءاتها الأمنية على بوابات الأقصى، وفتشت حقائب النساء وطلاب العلم الداخلين إلى المسجد، وسط حالة من الغضب والاحتجاج على تلك الإجراءات.

ويأتى اقتحام اليوم وسط تواجد مكثف للمصلين وطلاب وطالبات العلم داخل الأقصى، والذين تعالت أصوات تكبيراتهم احتجاجا على الاقتحام، ورفضا لاعتداءات المستوطنين على المسجد.

ودأب يهود متطرفون على اقتحام باحات المسجد الأقصى ضمن برنامج السياحة الأجنبية للمسجد, فى الوقت الذى نادت فيه أصوات رسمية إسرائيلية فى السنوات الأخيرة بالمطالبة بحق اليهود فى الصلاة فى باحات المسجد الذى يدعون أنه مقام على أنقاض "هيكل سليمان" المزعوم.