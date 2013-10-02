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ضبط 127 طنا من القنب الهندى المغربى المهرب إلى الجزائر خلال 8 أشهر

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ضبط 127 طنا من القنب الهندى المغربى المهرب إلى الجزائر خلال 8 أشهر ضبط 127 طنا من القنب الهندى المغربى المهرب إلى الجزائر خلال 8 أشهر

بلغت كمية القنب الهندى المهرب من المغرب التى ضبطتها مختلف أجهزة الأمن والجمارك الجزائرية أكثر من 127 طنا خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2013، بحسب ما أعلن الديوان الوطنى لمكافحة المخدرات وإدمانها الأربعاء.

وصرح مدير الديوان محمد زوغار لوكالة الأنباء الجزائرية بأن "مجموع ما تم ضبطه من مخدرات القنب الهندى بلغ 127,09 طنا خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2013".

وأضاف "كل كمية القنب الهندى جاءت من البلد المجاور المغرب".

وتم توقيف 12759 شخصا منهم 48 أجنبيا فى قضايا متعلقة بتهريب المخدرات بحسب نفس المصدر.

ووصف زوغار هذه الكمية من القنب الهندى بـ"الضخمة" بالمقارنة مع الكمية الإجمالية التى تم ضبطها خلال كل سنة 2012 والمقدرة بـ157 طنا.

وآخر كمية أعلن ضبطها فى الحدود مع المغرب كانت السبت عندما تمكن أفراد حرس الحدود بمغنية (تلمسان، 600 كلم غرب الجزائر) من إحباط محاولة تهريب 3,2 أطنان من الحشيشة قادمة من المغرب حسب الدرك الوطنى.

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مصر 365