تقرير: الليبيون يترقبون غدا محكمة أعوان القذافى وتباين الآراء حول حضور سيف الإسلام

يترقب الليبيون باهتمام كبير غدا الخميس الجلسة الثانية من بدء محاكمات 38 من أبرز أركان النظام السابق، وعلى رأسهم سيف الإسلام القذافى نجل الرئيس الراحل معمر القذافى ومدير المخابرات السابق عبد الله السنوسى أمام غرفه الاتهام بمحكمه طرابلس، فى ظل تباين الآراء حول حضور سيف الإسلام إلى غرفة الاتهام.

وكانت غرفة الاتهام قد بدأت يوم 19 سبتمبر الماضى النظر فى الاتهامات بحضور جميع المتهمين ماعدا سيف الإسلام، ونفى جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم أمام الغرفة وتم تأجيل الجلسة إلى جلسة 3 أكتوبر الجارى لإطلاع المحامين على ملفات عدد من المتهمين وحضور بعض المحامين عن المتهمين.

وقال محامى أسر ضحايا أبو سليم موسى الزنتانى فى تصريح اليوم، الأربعاء، إنه يتوقع عدم حضور سيف الإسلام جلسة الغد بسبب قطع طريق العزيزية – طرابلس من جهة المليشيات، موضحا أن حضور المتهمين ليس أساسيا أمام غرفة الاتهام التى لن تؤجل الجلسة مرة أخرى وستحجز القضية للقرار.

وتضم قائمة المتهمين سيف الإسلام، وعبد الله السنوسى رئيس جهاز الاستخبارات العامة للنظام السابق، وأبو زيد دوردة رئيس جهاز الأمن الخارجى السابق، ومنصور ضو آمر وهو ما كان يسمى بالحرس الشعبى، والبغدادى المحمودى أمين اللجنة الشعبية العامة فى النظام السابق ومحمد الزوى أمين مؤتمر الشعب العام وعبد العاطى العبيدى وزير الخارجية السابق.

ورفض السنوسى خلال عرضه أمام محكمة استئناف طرابلس، التهم الموجهة إليه ومن بينها إصدار أوامر بقتل 1200 سجين سياسي.وقالت مصادر قضائية إن السنوسى رد على القاضى قائلا "لدى ما يثبت أننى برئ من كافة هذه التهم".

من جانبه، قال عصام الزبير المحلل السياسى إن سيف الإسلام سيحضر غدا ضروريا لأن عدم حضوره إلى غرفة الاتهام الجلسة الماضية، كان له تأثير كبير على المجتمع الليبى، بالرغم من أن توقيت محاكمته فى الزنتان كان مع توقيت محاكمته أمام غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس.

وأضاف أن المجتمع الليبى يرفض عدم حضور سيف إلى الغرفة مهما كانت الأسباب فى جلسة غدا، وستكون هناك ردود أفعال حال عدم حضوره، وأشار إلى أن المحكمة ستأخذ وقتها فى دراسة القضية، ولن يكون هناك استعجال فى النطق بالحكم، لافتا إلى أن العالم أجمع يراقب ما يحدث ولن يسمح بأى أخطاء فى النطق بالحكم.

وحول طلب محكمة العدل الدولية بمحاكمة سيف الإسلام فى لاهاى، قال الزبير"الشعب الليبى رافض لهذا المبدأ ولن يرضى بمحاكمته خارج الوطن".وطالب المجتمع الليبى بالصبر على محاكمة أعوان النظام السابق حتى تكون هناك محاكمة عادلة يرضى عنها الجميع.

وبدورها أشارت نعيمة المصراتى بصحيفة الوطن الليبية إلى أن سيف الإسلام القذافى لن يحضر غدا إلى المحاكمة ولم تبد أسباب عدم حضوره، مشيرة إلى أن غرفة الاتهام ستؤجل المحاكمة غدا لاستكمال أوراق بعض المحاميين، متوقعة إطالة فترة المحاكمة ولن يكون هناك حكم قبل مرور عام من الآن، مؤكدة أن عدم حضور سيف الإسلام سيزيد من غضب المواطنين.

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