أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

سلفاكير ميارديت يؤكد أن حزبه سيحكم الجنوب لمائة عام

Google+ Print
سلفاكير ميارديت يؤكد أن حزبه سيحكم الجنوب لمائة عام سلفاكير ميارديت يؤكد أن حزبه سيحكم الجنوب لمائة عام

قال سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، إن حزبه سيحكم البلاد لمائة عام.

وتدخل كير لحلحلة الخلافات العميقة حيث احتدم الصراع بين قيادات حزبه فى ولاية غرب بحر الغزال، حيث اتهم رزق زكريا حسن حاكم الولاية نائب رئيس المجلس التشريعى القومى مارك نيبوج أوبانق بحياكة مؤامر تهدف إلى الإطاحة به من حكم الولاية، الأمر الذى جعل الرئيس سلفا كير يتدخل ويصدر تصريحات قال فيها، إن حزبه سيحكم البلاد لمائة عام.وأكد لهما قدرة الحركة الشعبية على حكم البلاد لقرن من الزمان.

واضاف ميارديت فى تصريحات ذكرتها صحيفة "اخر لحظة " الحركة الشعبية هى الحزب الوحيد القادر على تحقيق طموحات الشعب.وناشد قيادات حزبه فى ولاية غرب بحر الغزال بالعمل معاً لتعزيز السلام وترقية الوحدة والرفاهية.

وكان رئيس الحركة الشعبية أعاد هياكل الحزب فى "واو" أثناء زيارته إلى الولاية الأسبوع الماضى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365