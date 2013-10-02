سلفاكير ميارديت يؤكد أن حزبه سيحكم الجنوب لمائة عام

قال سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، إن حزبه سيحكم البلاد لمائة عام.

وتدخل كير لحلحلة الخلافات العميقة حيث احتدم الصراع بين قيادات حزبه فى ولاية غرب بحر الغزال، حيث اتهم رزق زكريا حسن حاكم الولاية نائب رئيس المجلس التشريعى القومى مارك نيبوج أوبانق بحياكة مؤامر تهدف إلى الإطاحة به من حكم الولاية، الأمر الذى جعل الرئيس سلفا كير يتدخل ويصدر تصريحات قال فيها، إن حزبه سيحكم البلاد لمائة عام.وأكد لهما قدرة الحركة الشعبية على حكم البلاد لقرن من الزمان.

واضاف ميارديت فى تصريحات ذكرتها صحيفة "اخر لحظة " الحركة الشعبية هى الحزب الوحيد القادر على تحقيق طموحات الشعب.وناشد قيادات حزبه فى ولاية غرب بحر الغزال بالعمل معاً لتعزيز السلام وترقية الوحدة والرفاهية.

وكان رئيس الحركة الشعبية أعاد هياكل الحزب فى "واو" أثناء زيارته إلى الولاية الأسبوع الماضى.