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ضبط شخص وهروب آخرأثناء محاولتهم سرقة مدرسة بـ”البلينا”سوهاج

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ضبط شخص وهروب آخرأثناء محاولتهم سرقة مدرسة بـ”البلينا”سوهاج ضبط شخص وهروب آخرأثناء محاولتهم سرقة مدرسة بـ”البلينا”سوهاج

اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج إخطاراً من مركز شرطة البلينا بتمكن المدعو تمام قاسم عبد المجيد 58 سنة عامل بمدرسة سلمان الإعدادية المشتركة بالعرابة ويقيم السلمانى – دائرة المركز من ضبط أحد الأشخاص داخل المدرسة عقب إنتهاء اليوم الدراسي أثناء قيامه بكسر باب غرفة النوبتجية بالمدرسة بقصد السرقة ويدعي أحمد عبد الحميد على يقيم بيت داود دائرة مركز جرجا .

وبسؤاله اعترف بشروعه فى سرقة بعض محتويات المدرسة بالإشتراك مع آخر يدعي أحمد محمد متولي ويقيم بذات الناحية (فر هارباً) .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فى الواقعة وضبط المتهم الهارب ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4292 إداري المركز لسنة 2013 وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .

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