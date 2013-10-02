وضع حجر الأساس لبناء المحطة النووية الروسية الأولى في بنجلاديش

وضع سيرجي كيريينكو رئيس المنظمة الروسية للطاقة النووية “روس آتوم” وشيخة حسينة وجيد رئيسة وزراء بنجلاديش، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمحطة “روبور” التي ستكون المنشأة النووية الأولى لإنتاج الكهرباء في بنجلاديش.

> وذكرت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية أن المسئولين الروس والبنغال وقعا اتفاقية إنجاز التصميم الهندسي للمحطة النووية المقرر إنشاؤها في الضفة الشرقية لنهر جانج في مكان يبعد حوالي 160 كيلومترا شمال غربي العاصمة دكا.

> وستجهز المحطة النووية البنغالية الأولى بمفاعلين روسيين لا تقل طاقة الواحد منهما عن ألف ميجا وات، وتتطلع الحكومة البنغالية إلى بدء تشغيل المحطة منذ عام 2018.

وتساعد روسيا بنجلاديش في إنشاء محطتها النووية الأولى لإنتاج الكهرباء طبقا للاتفاقية الصادرة في تشرين نوفمبر 2011.

ووقعت روسيا وبنجلاديش في يناير 2013 اتفاقا تحصل بنجلاديش بموجبه على قرض لتمويل المرحلة التحضيرية من الأعمال الإنشائية لمشروع بناء محطة “روبور”.

أ ش أ