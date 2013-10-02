تأجيل محاكمة المتهم بقتل رئيس مباحث سجن القاهرة إلي 5 أكتوبر الجاري

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم تأجيل محاكمة محمد جمعة محمود، الشهير بـ”سوكا”، مسجل خطر فرض ، وذلك على خلفية اتهامه بتمزيق جسد الرائد أشرف طه أحمد رئيس مباحث سجن القاهرة للمحبوسين احتياطياً، لجلسة5 أكتوبر الجاري .

يذكر أن المتهم “سوكا الخرشاوى” قد اختبأ للضابط المجنى عليه أثناء سيره بميدان فيكتوريا بدائرة قسم الساحل، ثم فاجأه بعدة طعنات بالوجه، بدعوى أن الضابط أساء معاملته أثناء حبسه فى إحدى القضايا.

وتبين من التحريات أن المتهم “سوكا” الإجرامى بالعديد من القضايا وهو يبلغ من العمر 28 سنة عاطل وغير معلوم محل إقامته الحالى، حيث إنه مسجل خطر فرض سيطرة وسبق اتهامه فى 11 قضية آخرها القضية المطلوب ضبطه فيها وهى رقم 256 لسنة 2011 جنح عسكرية سلاح والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة خمس سنوات فى جلسة 19/5/2011، ومطلوب ضبطه فى القضية رقم 2358 لسنة 2011 جنايات الشرابية مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة عشر سنوات بجلسة 6/2/2012، ومطلوب أيضا ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 5 لسنة 2011 جنايات الدقى عاهات مستديمة، وحكم عليه فيها بالسجن لمدة 3 سنوات وكفالة 500 جنيه بجلسة 22/11/2011، ومطلوب ضبطه فى القضية رقم 10495 لسنة 2011 جنح مصر الجديدة سرقة السيارة رقم (ع- ق ط361 ) ماركة شاهين.

جدير بالذكر أنه تم ضبط المتهم ومعه 2 بندقية آلية و7 خزينة بندقية آلية وطبنجة ماركة حلوان مطموسة الأرقام وكذا 2 خزينة وسلاح.