الأردن : مياه الديسي للأردنيين ولن يتم إعطاء إسرائيل أية قطرة منها

شدد وزير المياه والري الأردني الدكتور حازم الناصر ، على أن مياه مشروع حوض الديسي “جنوب الأردن” هي للأردنيين ، ولن يتم إعطاء إسرائيل منها أية قطرة ماء.

وقال الوزير الناصر “إنه لا تفكير حكوميا بإعطاء إسرائيل مياها من الديسي مقابل أن توفر إسرائيل مياها لمحافظات الشمال من طبريا” .. وذلك حسبما ذكر النائب الأردني خميس عطية.

ونقلت وكالة أنباء “عمون” الأردنية الإخبارية المستقلة اليوم الأربعاء عن النائب عطية قوله “إن معلومات وصلته عن نية الحكومة تبادل المياه مع إسرائيل عن طريق ضخ مياه الديسي إلى جنوب الآراضي المحتلة ، على أن تزود مناطق الشمال الأردني بمياه طبريا”.

وقال عطية – الذي زار وزير المياه والري الأردني بمكتبه – إن الناصر نفى ذلك تماما ، قائلا “إنه لن يحدث ذلك كما أنه لم يتم التطرق للحديث عن أي تبادل مائي آخر بين الأردن وإسرائيل”.

وكان رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور قد أعلن مؤخرا أن الأردن تسعى لتبادل المياه مع إسرائيل ، لأن البلاد بحاجة إلى المياه في المناطق الشمالية ، وإسرائيل تريد مياها لمناطقها في الجنوب.

وتقدر تكاليف مشروع حوض الديسي – الذي يقع بالقرب من الحدود السعودية على بعد 325 كم جنوب عمان والذي ستديره شركة (جاما) التركية لمدة 25 عاما لتنتقل ملكيته بعدها إلى الأردن – بواقع 700 مليون دينار (الدولار الأمريكي يعادل 708ر0 دينار أردني) فيما تبلغ سعته 107 ملايين متر مكعب وسعته التشغيلية 100 مليون متر مكعب.

وسوف يزود المشروع الأردن بنحو 100 مليون متر مكعب في العام من المياه العذبة عالية الجودة ويساعد في خفض الضخ من الخزانات الجوفية الرئيسية الأخرى .. إضافة إلى توفير 5000 فرصة عمل 60% منها للاردنيين.

جدير بالذكر أن الأردن يعد رابع أفقر دولة في العالم في الموارد المائية.

> أ ش أ