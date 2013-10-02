126 مليون جنيه لإحلال وتجديد مشروعات الكهرباء بأسوان

انتهى قطاع كهرباء أسوان من تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكاء الكهرباء بدائرة المحافظة بتكلفة بلغت نحو 126 مليون جنية.

وأكد مصدر مسئول بشركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد، أن تلك المشروعات يتم تنفيذها فى إطار زيادة قدرة شبكات الكهرباء على الوفاء بأحتياجات المحافظة من الكهرباء والإنارة حيث ساهمت فى إضافة نحو 60 ميجا وات جديدة من الكهرباء.

> وأضاف أن مشكلة الأنقطاع المتكرر للكهرباء فى مصر بشكل عام ستنتهى مع دخول فصل الشتاء الحالى،مشيراً إلى أن مشكلة أنقطاع الكهرباء لن تتكرر مجدداً خلال الصيف القادم نظراً لدخول الخدمة عدد من المحطات الكهربائية الجديدة فى مصر مما يساهم فى زيادة الطاقة المولدة من الكهرباء أهمها محطات فارس بمدينة كوم أمبو غرب أسوان ومحطة الكريمات التى تعمل بالطاقة الشمسية.

> وأوضح أن مشكلة أنقطاع الكهرباء بمصر خلال فصل الصيف الحالى ترجع إلى ارتفاع درجات الحرارة، ونقص كميات الوقود المضخة لمحطات الإنتاج، ودخول عدة محطات كهرباء للصيانة الأمر الذى ساهم بدوره فى زيادة معدلات استهلاك الكهرباء فى المحافظات إلى الحد الأقصى من إنتاج الكهرباء فى مصر والذى يقدر بنحو 26 ألف ميجا.