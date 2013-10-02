أخبار عاجلة

تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي: من مصلحة الأمريكان إن الأوضاع تستقر في الشرق الأوسط -
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر -
قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

126 مليون جنيه لإحلال وتجديد مشروعات الكهرباء بأسوان

Google+ Print
126 مليون جنيه لإحلال وتجديد مشروعات الكهرباء بأسوان 126 مليون جنيه لإحلال وتجديد مشروعات الكهرباء بأسوان

شركة كهرباء جنوب الصعيد

انتهى قطاع كهرباء أسوان من تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكاء الكهرباء بدائرة المحافظة بتكلفة بلغت نحو 126 مليون جنية.

وأكد مصدر مسئول بشركة توزيع كهرباء جنوب الصعيد، أن تلك المشروعات يتم تنفيذها فى إطار زيادة قدرة شبكات الكهرباء على الوفاء بأحتياجات المحافظة من الكهرباء والإنارة حيث ساهمت فى إضافة نحو 60 ميجا وات جديدة من الكهرباء.
> وأضاف أن مشكلة الأنقطاع المتكرر للكهرباء فى بشكل عام ستنتهى مع دخول فصل الشتاء الحالى،مشيراً إلى أن مشكلة أنقطاع الكهرباء لن تتكرر مجدداً خلال الصيف القادم نظراً لدخول الخدمة عدد من المحطات الكهربائية الجديدة فى مصر مما يساهم فى زيادة الطاقة المولدة من الكهرباء أهمها محطات فارس بمدينة كوم أمبو غرب أسوان ومحطة الكريمات التى تعمل بالطاقة الشمسية.
> وأوضح أن مشكلة أنقطاع الكهرباء بمصر خلال فصل الصيف الحالى ترجع إلى ارتفاع درجات الحرارة، ونقص كميات الوقود المضخة لمحطات الإنتاج، ودخول عدة محطات كهرباء للصيانة الأمر الذى ساهم بدوره فى زيادة معدلات استهلاك الكهرباء فى المحافظات إلى الحد الأقصى من إنتاج الكهرباء فى مصر والذى يقدر بنحو 26 ألف ميجا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي

تغطية خاصة - سمر عبد المنعم ابنة المواطن المصري المقيم بأمريكا الذي سأل عنه الرئيس السيسي

تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر

تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي