منتج مسلسل الكارتون "سمبسونز": إحدى الشخصيات الرئيسية ستموت هذا الموسم

كتب : عمرو عز الدين الأربعاء 02-10-2013 05:34

أعلن منتج المسلسل الكارتوني الشهير The Simpsons آل جين، خلال مؤتمر عقده الجمعة الماضي لتقديم الموسم الخامس والعشرين من المسلسل، أن إحدى الشخصيات الأساسية في المسلسل سوف يلقي مصرعه خلال الأحداث، دون أن يصرح عن اسم تلك الشخصية.

وأشار جين في المؤتمر الصحفي إلى الشخصية بشكل غير مباشر قائلا: "الممثل الذي لعب هذه الشخصية قد فاز بجائزة إيمي عن هذا الدور قبلا"، وهي الإشارة التي لا تفيد كثيرا، حيث أن كل الممثلين الذين أدوا أدوارا صوتية في هذا المسلسل قد فازوا بجوائز "الإيمي" من قبل.

الشخصيات الرئيسية للمسلسل هي هومر والذي يؤدي دوره صوتيا دان كاستيانيتا، ومارج التي تؤدي دورها جولي كافنر، وبارت الذي تؤدي دوره صوتيا نانسي كارترايت وليزا التي تلعب دورها يردلي سميث.

يذكر أن المسلسل يعرض منذ ثمانينات القرن الماضي ولا يزال يعرض حتى الآن، ويحوز على قاعدة جماهيرية عريضة في العالم أجمع.