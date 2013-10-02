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إزالة ملصق فيلم "ديانا" من موقع حادث وفاتها

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إزالة ملصق فيلم "ديانا" من موقع حادث وفاتها إزالة ملصق فيلم "ديانا" من موقع حادث وفاتها

كتب : أ ش أ الأربعاء 02-10-2013 11:14

تمت إزالة ملصق إعلاني للفيلم الذي يروي حياة الأميرة ديانا من موقع مجاور للنفق الذي وقع به حادث وفاتها، بعد أن أثار موجة غضب في وسائل الإعلام البريطانية.

وكان تم وضع الملصق الإعلاني عن فيلم "ديانا" الذي تلعب بطولته الممثلة ناومي واتس، في الموقع الذي توفيت فيه أميرة ويلز في باريس عام 1997.

وتم لصق الإعلان على لوحة إعلانات مرتفعة بميدان لابلاس دو لالما بالقرب من مدخل نفق بونت دو لالما، حيث اصطدمت سيارة الأميرة ديانا بأحد الأعمدة، كما أن موقع الإعلان قريب من شعلة الحرية، وهو صورة طبق الأصل لتمثال الحرية، لكنه أصبح نصبا غير رسمي لذكرى الأميرة ديانا.

وأثار وضع الملصق الإعلاني غضبا في وسائل الإعلام البريطانية عندما تم ملاحظته.

وقال المتحدث باسم الشركة الفرنسية الموزعة للفيلم إن مكان وضع الملصق "جاء بالصدفة"، فيما أكدت وكالة الإعلانات التي تقوم بحملة الدعاية للفيلم أن الشركة الموزعة طلبت منها إزالة الملصق من ذلك المكان.

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