"وارنر بروس" تطرح أول مقدمة إعلانية رسمية للجزء الثاني من The Hobbit

كتب : عمرو عز الدين الأربعاء 02-10-2013 11:54

طرحت شركة "وارنر بروس" للإنتاج السينمائي، أول مقدمة إعلانية رسمية للجزء الثاني من الفيلم الملحمي The Hobbit، الذي سيعرض مع نهاية هذا العام، تحت عنوان The Desolation Of Smaug.

الفيلم من بطولة إيان ماكلين في دور الساحر جاندلف، وكريستوفر لي، ولوك إيفانز ومارتن فريمان في دور بيلبو باجينز، ويعود للسلسلة كل من إيليا وود في دور فرودو باجينز، وأورلاندو بلوم في دور ليجولاس، إلى جانب كيت بلانشيت وهوجو ويفنج وآندي سيركس الذي برع في أداء دور المخلوق المشوه سميجول أو "جولام".

كان الجزء الأول من الفيلم، قد عرض في الرابع عشر من ديسمبر من العام الماضي، تحت عنوان An Unexpected Journey وحقق نجاحا كبيرا، وينتظر أن يعرض الجزء الثاني في الثالث عشر من ديسمبر المقبل، في حين سيعرض الجزء الثالث والأخير في ديسمبر 2014 بعنوان There and Back Again، وهي ثلاثية مأخوذة عن رواية "الهوبيت" التي كتبها الإنجليزي جي. أر. أر. تولكين في وقت مبكر من القرن العشرين، وتقع أحداثها قبل أحداث الثلاثية الأشهر "سيد الخواتم" التي عرضت في بدايات العقد الماضي، ويخرجها النيوزيلندي بيتر جاكسون.