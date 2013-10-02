وصول 79 ضابطا أفغانيا للتدريب بأكاديمية الشرطة

وصل إلى القاهرة أمس الأربعاء 79 ضابط شرطة أفغانيا قادمين من كابول عن طريق قطر فى زيارة لمصر تستغرق أسبوعين لحضور دورة تدريبية فى أكاديمية الشرطة فى إطار رفع كفاءة جهاز الشرطة الأفغانى.

صرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة بوصول الضباط الأفغان على الطائرة القطرية القادمة من كابول عن طريق الدوحة، حيث كان فى انتظارهم وفد أمنى من وزارة الداخلية، وتمت مساعدتهم فى إنهاء إجراءات وصولهم، حيث سيشارك الوفد الأفغانى فى دورة تدريبية بأكاديمية الشرطة لرفع كفاءتهم، فى إطار دور مصر بالمشاركة فى مجموعة أصدقاء أفغانستان، حيث تتولى تدريب جهاز الشرطة وتدريب بعض الأئمة والمعلمين وتعليم اللغة العربية لهم.

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