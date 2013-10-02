إعادة تشغيل الكود السرى لمشروع الكروت الذكية لمراقبة نقل المنتجات البترولية

أكد الكيميائى عمرو مصطفى نائب رئيس هيئة البترول للعمليات، أنه تم إعادة تشغيل النظام الإلكترونى لتشغيل ومراقبة نقل المنتجات البترولية من المستودعات إلى محطات التوزيع، وذلك فى إطار المرحلة الأولى من مشروع الكروت الذكية بعد تغير الكود السرى القديم.

وقال مصطفى، خلال تصريحات له اليوم، إنه فى إطار المرحلة الأولى من المشروع لم يعد ممكنا دخول أى أفراد سابقين من الجهات المتعددة الدخول للنظام وذلك بعد تغيير الكود السرى، موضحا أنه سبق أن تم إيقاف النظام الإلكترونى لتشغيل ومراقبة نقل المنتجات البترولية منذ الأول من يوليو فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وقد تم تشغيل النظام مؤخرا بعد تغيير الكود السرى.

وأضاف أنه تم اختيار عدد محدود من المسئولين الحاليين للدخول إلى البرنامج من خلال الكود السرى الجديد وذلك بالاتفاق مع الجهات السيادية بالدولة.

يذكر أن البرنامج الإلكترونى التابع لوزارة المالية يتضمن كافة البيانات الدقيقة عن كميات المنتجات البترولية المنقولة إلى نقاط التوزيع المختلفة فى إطار مشروع الكروت الذكية (المرحلة الأولى) لضبط منظومة نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية بما يسمح بالمراقبة اللحظية والسيطرة على عمليات النقل.