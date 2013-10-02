أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

مصرع 3 أمناء شرطة واصابة 17 فى حادث تصادم بقنا

  • 9
Google+ Print
مصرع 3 أمناء شرطة واصابة 17 فى حادث تصادم بقنا مصرع 3 أمناء شرطة واصابة 17 فى حادث تصادم بقنا

تصادم سيارتين بقنا

لقى 3 أمناء شرطه مصرعهم وأصيب 17 شخص آخرون فى تصادم سيارتين ملاكى وأجرة أمام قرية السمطا بمركز دشنا.

كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى إخطاراً بوقوع تصادم بين سيارتين بدشنا.

كشفت التحريات أنه أثناء سير السيارة رقم 11626 ملاكى قيادة محمد عبدالمقصود بالطريق الزراعى الشرقى أمام قرية السمطا بدشنا اصطدمت بالسياره رقم 7463 ص. أ . ب قيادة أشرف صابر ونتج عن التصادم مصرع كلا من شلبى أبوالمجد وأبوالريش معروف ومكى محمد محمود أمناء شرطة وتم نقل المجنى عليهما الأول والثانى لمشرحة دشنا العام والثالث لمشرحه مستشفى قنا العام .

وإصابة 17 آخرين وتم نقلهم لمستشفى قنا العام ودشنا والمستشفى الجامعى لتلقى العلاج بينهم 5 مصابين بإصابات خطيرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة دشنا التحقيق فى الواقعة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا