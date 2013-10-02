مصرع 3 أمناء شرطة واصابة 17 فى حادث تصادم بقنا

لقى 3 أمناء شرطه مصرعهم وأصيب 17 شخص آخرون فى تصادم سيارتين ملاكى وأجرة أمام قرية السمطا بمركز دشنا.

كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى إخطاراً بوقوع تصادم بين سيارتين بدشنا.

كشفت التحريات أنه أثناء سير السيارة رقم 11626 ملاكى قيادة محمد عبدالمقصود بالطريق الزراعى الشرقى أمام قرية السمطا بدشنا اصطدمت بالسياره رقم 7463 ص. أ . ب قيادة أشرف صابر ونتج عن التصادم مصرع كلا من شلبى أبوالمجد وأبوالريش معروف ومكى محمد محمود أمناء شرطة وتم نقل المجنى عليهما الأول والثانى لمشرحة دشنا العام والثالث لمشرحه مستشفى قنا العام .

وإصابة 17 آخرين وتم نقلهم لمستشفى قنا العام ودشنا والمستشفى الجامعى لتلقى العلاج بينهم 5 مصابين بإصابات خطيرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة دشنا التحقيق فى الواقعة