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مدير أمن القاهرة يتفقد ميدان التحرير وتواجد أمني مكثف بجميع المداخل

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مدير أمن القاهرة يتفقد ميدان التحرير وتواجد أمني مكثف بجميع المداخل مدير أمن القاهرة يتفقد ميدان التحرير وتواجد أمني مكثف بجميع المداخل

يتفقد  اللواء أسامة الصغير، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، الخدمات الأمنية المتواجدة بميدان التحرير، للاطمئنان على تفعيل الأمن والتواجد االشرطى المكثف لكل القوات عقب اشتباكات عناصر جماعة الإخوان المحظورة، أمس .

رافقت قيادات مديرية امن القاهرة مساعد الوزير فى جولته، اليوم الأربعاء، للاطمئنان أيضا على سير المرور بشكل طبيعى داخل الميدان حرصا على عدم إغلاقه أو إغلاق أى وزارات أو هيئات بمحيط التحرير لعدم تعطيل مصالح المواطنين.

وشهد الميدان تواجدا أمنيا كثيفا من قوات الأمن المركزى، حيث تتمركز 10 سيارات أمن مركزى بوسط ميدان التحرير، و4 مصفحات، وسيارتان خاصتان بالمرور، وتواجد عدد من الحواجز والمتاريس الحديدية على مداخل الميدان مع استمرار فتحه، فى ظل تواجد كبير من رجال المرور القائمين على تنظيم الحركة داخل الميدان.

كما تمركز عدد كبير من مدرعات القوات المسلحة القائمة على تأمين المتحف المصرى أمام بابه الرئيسى.

 

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