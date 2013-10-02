منظمة حقوقية تطالب القوات المسلحة بتعويض المحاربين القدماء وأسرى أكتوبر

أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بيانًا هنأت فيه الشعب المصرى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر داعية كل أطياف الشعب المصرى بالحفاظ على وحدة المؤسسة العسكرية المصرية ودعت الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع بضرورة السعى نحو تحديث الجيش المصرى وتسليحه وكذلك طالبت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع القوات المسلحة وتدريس العلوم العسكرية بمختلف المراحل التعليمية كعلوم إجبارية داعية الشعب المصرى بالتصدى لكل مخططات هدم الجيش التى تتبناها دول إقليمية معادية لمصر.

وكشفت المنظمة عن كثير من الحقائق التاريخية لأول مرة عن حرب أكتوبر عام 1973 ومنها قصص أسر القوات المصرية فى اليوم الأول للحرب لأكثر من 5 آلاف مجندة ومجند إسرائيلى ونقلهم للجانب الأخر من القناة بالقوارب المطاطية من قبل الجيش الثالث الميدانى وكذا هجوم القوات المصرية على نقاط تمركز القوات الإسرائيلية إبان الاحتفال بحرب الغفران اليهودية .

وكشف عضو المكتب الاستشارى للمنظمة زيدان القنائى من واقع البحث التاريخى وزيارة عائلة الحناوى أن الفريق مصطفى الحناوى قائد القوات الجوية السابق أول من وضع خطة لتمويه إسرائيل وكانت السبب الرئيسى لانتصار أكتوبر ، وفى أيام حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان الحناوى صاحب الخطة الجوية لسلاح الطيران بحرب 1973 والتى اعتمدت على التمويه الكامل على العدو الإسرائيلى بوجود عدد من المطارات الكبيرة والطائرات الكثيرة والنماذج الخشبية للطائرات وكانت إسرائيل كل مرة تقوم بضرب المطارات وهى على الأرض ولكى يقوم بخداع سلاح الجو الإسرائيلى قام بعمل تمويه من خلال إقامة عدد كبير جدًا من نماذج الطائرات الخشبية لكى تقوم الطائرات الإسرائيلية برصدها من خلال الجو وتوهمت إسرائيل بأن عدد الطائرات المصرية كبير للغاية وقام الفريق الحناوى بعمل دشم خشبية للطائرات وقام أيضًا بتحويل طريق مصر إسكندرية الزراعى بالكامل إلى منزل جوى على مهبط طيران بطول 220 كم مما أدى لانخداع إسرائيل لتقوم بضرب الطائرات الوهمية وقام بعمل 55 مهبط طيران وهو أيضًا من عين حسنى مبارك مديرًا للكلية الجوية بعد حرب 1967 .

وحصل نادى عاطف مؤسس المنظمة على مستندات لعدد كبير من المحاربين القدماء وأسرى حرب اكتوبر 1973 ممن لم تقوم الدولة بصرف تعويضات لهم وطالب القوات المسلحة والفريق عبد الفتاح السيسى بضرورة تكريم كل المحاربين القدماء ممن شاركوا بحرب اكتوبر وكذلك الأسرى بإسرائيل خلال الحرب وصرف تعويضات لهم وتعويضهم عن عدم الاهتمام بهم خلال فترة حكم مبارك وتعيين أبناءهم وذويهم بالوظائف الحكومية تكريمًا لدورهم البطولى فى التضحية والانتصار باكتوبر المجيدة وطالب بتعويض كل من شارك بحرب أكتوبر وتسببت له بعاهات من واقع السجلات العسكرية لحرب أكتوبر المجيدة.