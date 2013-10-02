السجن 15 عاما لـ4 بحرينيين بتهمة تفجير قنبلة أصابت عامل نظافة

أعلن مصدر قضائى بحرينى أن المحكمة الجنائية أصدرت اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن 15 سنة بحق أربعة مواطنين شيعة بتهمة الضلوع فى تفجير قنبلة فى احد الأحياء الراقية فى المنامة ما أسفر عن إصابة عامل نظافة آسيوى بجروح.

وذكر المصدر أن الأحكام صدرت حضوريا على متهمين اثنين، فيما لا يزال متهمان آخران هاربين من العدالة.

وأسندت النيابة العامة البحرينية إلى المتهمين الأربعة تهم "تأسيس جماعة إرهابية، والشروع بالقتل، وتفجير قنابل، وحيازة مفرقعات".

ووفقا للنيابة العامة، فإن "تفاصيل الواقعة تعود إلى نوفمبر 2012، حين قيام المتهم الأول الرئيسى فى القضية بتشكيل جماعة إرهابية انضم إليها باقى المتهمين وقاموا بوضع عبوتين متفجرتين محليتى الصنع فى منطقة العدلية انفجرت إحداهما بالقرب من حاوية قمامة فأدت إلى إصابة عامل نظافة آسيوى محدثةً به إصابات متفرقة، كما وضعوا العبوة الثانية بالقرب من أحد مولدات الكهرباء تمكن خبراء المتفجرات من إبطال مفعولها".

ويرتفع بذلك عدد الشيعة الذين صدرت بحكهم أحكام بالسجن بتهمة العنف هذا الأسبوع فقط إلى 91 شخصا.

وقضت المحكمة الجنائية الاثنين بسجن 37 شيعيا بين 5 و15 عاما بتهمة الضلوع فى تفجير عبوتين فى قرية الدراز الشيعية ما أسفر عن إصابة أربعة شرطيين بجروح.

واتى ذلك غداة إصدار المحكمة نفسها الأحد أحكاما بالسجن بين خمسة و15 عاما بحق 50 شيعيا بتهمة الانتماء لمجموعة "14 فبراير" المعارضة المتهمة بالإرهاب.

وتشهد المملكة الخليجية احتجاجات منذ فبراير 2011 يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان.

ورغم إنهاء حركة الاحتجاجات التى شهدتها المملكة بين منتصف شباط/فبراير ومارس 2011 بالقوة، لا تزال القرى الشيعية المحيطة بالمنامة تشهد تحركات واحتجاجات بشكل مستمر.

وقتل 89 شخصا على الأقل منذ انطلاق الاحتجاجات فى البحرين بحسب الاتحاد الدولى لحقوق الإنسان.