رئيس بيلاروسيا: غزو سوريا كارثة فى المنطقة بأسرها

قال "الكسندر لوكاشينكو" رئيس روسيا البيضاء "بيلاروسيا"، إن التدخل العسكرى الغربى فى الصراع السورى ستكون كارثة على المنطقة بأسرها.

ونقلت وكالة "ريا نوفستى" الروسية للأنباء عن الرئيس البيلاروسى خلال مقابلته مع قناة " KZ 24"، إن "لدى موقف سلبى للغاية للحرب فى سوريا ليس فقط كرئيس ولكن كشخص يحب الخير ولا نريد أن يتكرر السيناريو الليبى فى سوريا.

وردا على بدأ خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العمل فى دمشق أشار "لوكاشينكو" إلى أن بيلاروسيا فى هذه المسألة تطرح نفسه فى صلب السياسة الروسية وأكد " نحن جادون جدا فى هذه العملية، ونعارض بشدة القوة العظمى تحت أى شعارات أخرى سوا كانت ديمقراطية، لان هناك تدخلات فى الشئون الداخلية لدولة ما سيطيح بالرؤساء ويكون هناك إطلاق للنيران والحروب كما شهد "صدام حسين" فى العراق حتى وصلت إلى الرئيس الليبى "معمر القذافى".

>