الديمقراطى الكردستانى يحتل المركز الأول فى انتخابات كردستان

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الأربعاء، عن فوز الحزب الديمقراطى الكردستانى الذى يتزعمه رئيس إقليم كردستان مسعود البارزانى بالمزكز الأول فى انتخابات برلمان الإقليم بحصوله على " 743984 " صوتا وبعدد 38 مقعدا.

وقال رئيس مجلس المفوضين فى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سربست مصطفى فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء بمحافظة أربيل، إن كتلة حركة التغيير الكردية جاءت فى المركز الثانى بحصولها على 24 مقعدا.

وأضاف سربست مصطفى أن الاتحاد الوطنى الديمقراطى بزعامة الرئيس العراقى جلال الطالبانى حصل على المركز الثالث بـ18 مقعدا، ثم الاتحاد الإسلامى وحصل على 10 مقاعد والجماعة الإسلامية بـ6 مقاعد.

> وتابع أن المكون المسيحى حصل على خمسة مقاعد فى برلمان كردستان ضمن نظام الكوتا، فيما حصل التركمان على العدد نفسه والأرمن على مقعد واحد، مشيرا إلى أن الرجال حصلوا على 77 مقعدا والنساء 34 مقعدا فى برلمان كردستان.