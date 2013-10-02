وزير الرى يفتتح محطة وادى عبادى (1) لرى 40 ألف فدان بأسوان غداً

يفتتح الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى محطة عبادى(1) بمحافظة أسوان صباح غداً الخميس، لتغذية ترعة الرديسية وادى عبادى لرى زمام 40 ألف فدان وذلك بتكلفة 24 مليون جنيه، كما يتفقد محطات الرفع رقم (4 و3 و2 و1) والمنشآت المائية على ترعة وادى النقرة والوقوف على حالة الرى بالمحافظة.

كما يتفقد أعمال الترميم التى تم تنفيذها لجسور أحواض محطة الصرف الصحى فى منطقة بلانه والتى تعرضت للانهيار قبل أسبوعين مما أدى إلى تدفق المياه إلى ترعة وادى النقرة وحدوث انهيار للجسر الأيمن والأيسر للترعة، وتم الانتهاء من أعمال الترميم، وجارى استكمال أعمال سفلتة الجسر الأيسر وإزالة الإطماءات التى تكونت بمجرى ترعة وادى النقرة.

وأكد عبد المطلب أن الوزارة ستقوم بطرح 3 عمليات جديدة لإعادة تأهيل ترعة وادى الصعايدة بقيمة تقريبية حوالى 8 ملايين جنيه وذلك لحل مشاكل الاختناقات بالترعة، وفى ضوء الدراسة التى قام بها معهد بحوث الهيدروليكا بغرض معالجة الاختناقات بترعة وادى الرديسية وضمان وصول مياه الرى حتى نهاية الزمام، فقد قامت الإدارة بتنفيذ أعمال المعالجة اللازمة لحل مشكلة الاختناقات على ثلاث مراحل بتكلفة إجمالية بلغت نحو 8.5 مليون جنيه، تم تنفيذ مرحلتين وجارٍ تنفيذ الثالثة، الأمر الذى أدى إلى وصول مياه الرى إلى ترعة وادى الرديسية ومرور التصرفات المطلوبة من سحارة الجندى وبالتالى تشغيل محطة الرفع ك6.2 على الرديسية بكامل طاقتها وضمان وصول المياه إلى كافة الزمامات خلف المحطة، وبانتهاء المرحلة الثالثة نهاية العام الحالى يتم وصول المياه بالكامل حتى نهاية الترعة.

وفيما يخص منظومة الصرف المغطى أكد عبد المطلب أنه تم تنفيذ صرف مغطى لزمام 123610 فدان وجارٍ حاليا تنفيذ إنشاء شبكة صرف مغطى فى زمام 820 فدان بتكلفة قدرها 2.8 مليون جنيه، فيما تم إحلال وتجديد شبكات صرف مغطى لـنحو 29 ألف فدان بتكلفة قدرها 5.2 مليون جنيه وجارى حاليا إحلال وتجديد شبكات صرف مغطى فى 12.7 ألف فدان بتكلفة قدرها 23 مليون جنيه، ومن المستهدف حتى عام 2017 تنفيذ شبكات صرف مغطى جديدة لزمام 8 آلاف فدان، إلى جانب إحلال وتجديد شبكات صرف مغطى لزمام 17 ألف فدان بالمحافظة.

كما أوضح الدكتور عبد المطلب أن إجمالى الاستثمارات التى قامت الوزارة بتنفيذها فى نطاق محافظة أسوان خلال العام المالى الماضى 2012/ 2013 بلغت نحو 200 مليون جنيه، وسيتم تنفيذ أعمال بتكلفة قدرها 235مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2013/2014، كما بلغ إجمالى المنصرف فى مجال صيانة الترع والمصارف خلال العام الماضى 20.5 مليون جنيه، وجارى تنفيذ أعمال بقيمة 15 مليون جنيه خلال العام الحالى 2013/2014.