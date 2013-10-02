ضباط الأمن المركزى بالمنصورة يزورون عددًا من مدارس المحافظة

فى لافتة إنسانية زار وفد من ضباط الأمن المركزى بالمنصورة عددًا من المدارس بمحافظة الدقهلية، بدأت بزيارة مدرسة الفردوس بالمنصورة للتأكيد على وحدة الشعب المصرى، وتأكيد شعار "الجيش والشرطة والشعب أيد واحدة"، وذلك وسط ترحيب واستقبال كبير من التلاميذ والمدرسين.

وقال بيان شرطى اليوم إن الضباط وزعوا الشيكولاتة على التلاميذ الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية والمداعبة معهم، ووجه عدد من طلاب الاعدادى أسئلة للضباط عن حمايتهم للمدارس، وأبدوا تخوفهم من تهديدات الإرهابيين، خاصة بعد قيام عدد من أنصار الجماعة المحظورة بالوقوف أمام المدراس، واستخدام الطلبة لمحاولة التشويش عليهم أثناء اليوم الدراسى، وأكد الطلاب لهم أن جميع مدراس الجمهورية مؤمنة، وحماية شعب مصر فى رقبة الجيش والشرطة.

وحرص وفد الضباط المكون من العقيد خالد إبراهيم والعقيد عبد الحى الدسوقى والرائد محمد حافظ والرائد أحمد متولى ومحمد مصطفى والنقيب عمرو النجار ومصطفى أبو زيد، على زيارة طفلى الشهيد الرائد أحمد السيد متولى، وكذلك نجل الضابط محمد الجوهرى أحد الضباط المخطفين بسيناء مع ثلاثة آخرين من زملائه.