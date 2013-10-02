أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضباط الأمن المركزى بالمنصورة يزورون عددًا من مدارس المحافظة

Google+ Print
ضباط الأمن المركزى بالمنصورة يزورون عددًا من مدارس المحافظة ضباط الأمن المركزى بالمنصورة يزورون عددًا من مدارس المحافظة

فى لافتة إنسانية زار وفد من ضباط الأمن المركزى بالمنصورة عددًا من المدارس بمحافظة الدقهلية، بدأت بزيارة مدرسة الفردوس بالمنصورة للتأكيد على وحدة الشعب المصرى، وتأكيد شعار "الجيش والشرطة والشعب أيد واحدة"، وذلك وسط ترحيب واستقبال كبير من التلاميذ والمدرسين.

وقال بيان شرطى اليوم إن الضباط وزعوا الشيكولاتة على التلاميذ الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية والمداعبة معهم، ووجه عدد من طلاب الاعدادى أسئلة للضباط عن حمايتهم للمدارس، وأبدوا تخوفهم من تهديدات الإرهابيين، خاصة بعد قيام عدد من أنصار الجماعة المحظورة بالوقوف أمام المدراس، واستخدام الطلبة لمحاولة التشويش عليهم أثناء اليوم الدراسى، وأكد الطلاب لهم أن جميع مدراس الجمهورية مؤمنة، وحماية شعب فى رقبة الجيش والشرطة.

وحرص وفد الضباط المكون من العقيد خالد إبراهيم والعقيد عبد الحى الدسوقى والرائد محمد حافظ والرائد أحمد متولى ومحمد مصطفى والنقيب عمرو النجار ومصطفى أبو زيد، على زيارة طفلى الشهيد الرائد أحمد السيد متولى، وكذلك نجل الضابط محمد الجوهرى أحد الضباط المخطفين بسيناء مع ثلاثة آخرين من زملائه.

1%20(1).jpg

G524bff5356609.jpg

G524bff54304aa.jpg

G524bff54dab48.jpg

G524bff55d8443.jpg

G524bff56da779.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر

تغطية خاصة - طارق توفيق : عدد من الشركات الأمريكية والأوربية تنقل مراكز انتاجها من الخليج لمصر

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله