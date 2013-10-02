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حزب الوفد بالدقهلية ينظم ندوة عن حرب أكتوبر ويكرم بعض أبطالها

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حزب الوفد بالدقهلية ينظم ندوة عن حرب أكتوبر ويكرم بعض أبطالها حزب الوفد بالدقهلية ينظم ندوة عن حرب أكتوبر ويكرم بعض أبطالها

ينظم حزب الوفد بالدقهلية ندوة عن حرب أكتوبر تحت عنوان "كيف نستعيد روح أكتوبر فى بناء الوطن " يوم السبت القادم بمقر الحزب.

ويشارك فى الندوة أبطال محافظة الدقهلية الذين شاركوا فى الحرب المجيدة، وهم المهندس محمد فؤاد حسان القوات الجوية والرائد فتحى السعيد السرورى سلاح المركبات والمساعد محمد أبو الحسن عبد الكريم سلاح الإشارة.

ويتخلل الاحتفال الذى يشارك فيه قيادات الوفد والأحزاب بالدقهلية عرضا لفيلم تسجيلى عن حرب أكتوبر وتسليم درع الوفد لأبطال الحرب، تقديرا لدورهم وعطائهم تجاه وطننا الحبيب، وذلك تحت رعاية اللواء محمود سويلم، المنسق العام لحزب الوفد بالدقهلية، وإشراف أميمة عوض ولجنة الوفد وشباب الوفد بالدقهلية.

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مصر 365