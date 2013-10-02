نقل مدرس بإدارة "فوه" لإذاعته أغنية مسيئة للجيش فى طابور الصباح

أصدر مصطفى مكى، مدير إدارة فوه التعليمية قرارا بنقل "ه. ر. أ" ، وذلك بعد أن حاول أهالى قرية عربان الاحتكاك به داخل المدرسة، بعد شكوى التلاميذ لأولياء أمورهم لتطاوله على الجيش وثورة 30 يونيو.

كما قرر نقل "ر.م. ع"، لإذاعته أغنية مسيئة للجيش فى طابور الصباح فى غفلة من إدارة المدرسة، وتداركت إدارة المدرسة ما فعله، بعد أن كاد يفتك به زملاؤه.

وتقرر نقل "ف. م. م"، لاعتراضه على إذاعة أغنية "تسلم الأيادى" وتشابك بالأيدى مع بعض المدرسين وتقدم المدرسين بشكوى ضده إلى الإدارة.

ومن جهته أوضح على شيحا، وكيل الإدارة التعليمية بفوه أنه فور وصول أى شكوى تمس أمن الوطن، أو التطاول على قيادات الجيش أو أى حديث عن السياسة داخل الفصول، يتم على الفور التحقيق بالشكوى والتحقق من صحتها وفحصها واتخاذ العقاب الفورى السريع.

وأضاف "شيحا" أنه جارى الآن التحقق من بعض شكاوى أخرى ضد أعضاء إخوان فى بعض مدارس الإدارة، وآخر هذه الشكاوى من معلمة بمدرسة الجمهورية ضد معلمة أخرى بمدرسة زوين تتهمها بأنها تعدت عليها بالقول والضرب، بسبب أغنية "تسلم الأيادى"، وأن الشكوى الآن محل تحقيق بالشئون القانونية، مشدداً على أن الإدارة لن تتهاون أبدا مع متجاوز أيا كان موقعه.