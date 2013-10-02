أخبار عاجلة

قمة السيسي وترامب - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السيسي بالبيت الأبيض -
بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نقل مدرس بإدارة "فوه" لإذاعته أغنية مسيئة للجيش فى طابور الصباح

Google+ Print
نقل مدرس بإدارة "فوه" لإذاعته أغنية مسيئة للجيش فى طابور الصباح نقل مدرس بإدارة "فوه" لإذاعته أغنية مسيئة للجيش فى طابور الصباح

أصدر مصطفى مكى، مدير إدارة فوه التعليمية قرارا بنقل "ه. ر. أ" ، وذلك بعد أن حاول أهالى قرية عربان الاحتكاك به داخل المدرسة، بعد شكوى التلاميذ لأولياء أمورهم لتطاوله على الجيش وثورة 30 يونيو.

كما قرر نقل "ر.م. ع"، لإذاعته أغنية مسيئة للجيش فى طابور الصباح فى غفلة من إدارة المدرسة، وتداركت إدارة المدرسة ما فعله، بعد أن كاد يفتك به زملاؤه.

وتقرر نقل "ف. م. م"، لاعتراضه على إذاعة أغنية "تسلم الأيادى" وتشابك بالأيدى مع بعض المدرسين وتقدم المدرسين بشكوى ضده إلى الإدارة.

ومن جهته أوضح على شيحا، وكيل الإدارة التعليمية بفوه أنه فور وصول أى شكوى تمس أمن الوطن، أو التطاول على قيادات الجيش أو أى حديث عن السياسة داخل الفصول، يتم على الفور التحقيق بالشكوى والتحقق من صحتها وفحصها واتخاذ العقاب الفورى السريع.

وأضاف "شيحا" أنه جارى الآن التحقق من بعض شكاوى أخرى ضد أعضاء إخوان فى بعض مدارس الإدارة، وآخر هذه الشكاوى من معلمة بمدرسة الجمهورية ضد معلمة أخرى بمدرسة زوين تتهمها بأنها تعدت عليها بالقول والضرب، بسبب أغنية "تسلم الأيادى"، وأن الشكوى الآن محل تحقيق بالشئون القانونية، مشدداً على أن الإدارة لن تتهاون أبدا مع متجاوز أيا كان موقعه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365