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عمرو موسى: لقاء آشتون اليوم لم يتطرق للمصالحة الوطنية مع "الإخوان"

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عمرو موسى: لقاء آشتون اليوم لم يتطرق للمصالحة الوطنية مع "الإخوان" عمرو موسى: لقاء آشتون اليوم لم يتطرق للمصالحة الوطنية مع "الإخوان"
رئيس "الخمسين": اللقاء تناول رغبة الاتحاد الأوروبي في مساعدة

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين منذ 5 دقائق

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللقاء الذي جمع بينه وبين كاترين آشتون، رئيس المفوضية الأوروبية للشؤون السياسية والأمنية، لم يتطرق لحالة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، أو إمكانية الإفراج عنه.

ونفى موسى، في لقائه مع وسائل الإعلام، أن يكون اللقاء تطرق إلى فكرة المصالحة الوطنية مع الإخوان من عدمه أو الإفراج عن قياداتهم، مشيرًا إلى أن اللقاء جاء من منطلق رغبة الاتحاد الأوروبي والمعاونة والمساعدة لدعم الحركة المصرية نحو المستقبل.

وأضاف أن آشتون تزور مصر حاليًا لتتابع الوضع الحالي، وتحدثت عن نتائج زيارتها للأمم المتحدة وما يتعلق بمصر في إطار اهتمام الاتحاد بها.

ولفت رئيس "الخمسين"، إلى أن الاتحاد الأوروبي يضع مصر في بؤرة اهتمامه من خلال تحقيق خريطة المستقبل.

وأوضح أن لقاءه مع آشتون تناول أيضًا رغبة الاتحاد الأوروبي في مساعدة مصر من منطلق فهمه لاحتياجاتها الأساسية وفي مقدمتها الاحتياجات الاقتصادية.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي عازم على دعم الحركة المصرية نحو المستقبل، ويتطلع إلى الوضع الجديد الذي بدأ يظهر في مصر، مشيرًا إلى أن كاشتون ستقدم تقريرًا عن نتائج زيارتها لمصر إلى مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوعين المقبلين.

كان اللقاء قد استمر قرابة ساعة وربع وبدأ في العاشرة والربع صباح اليوم.

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