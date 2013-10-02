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وزير الإعلام الليبى يشجب حوادث الاعتداء المتكرر على الصحفيين

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وزير الإعلام الليبى يشجب حوادث الاعتداء المتكرر على الصحفيين وزير الإعلام الليبى يشجب حوادث الاعتداء المتكرر على الصحفيين

شجب وزير الإعلام الليبى محمد خليل بن سعود، تكرار الاعتداء على الإعلاميين والصحفيين الليبيين، معتبرا أن هذه الأعمال هى انتهاك واضح لحقوق الإنسان ولحرية التعبير ولمبادئ ثورة فبراير المجيدة.

ونقلت صحيفة (ليبيا الجديدة) عن ابن سعود قوله - فى تعليق له على حادثة اختطاف رئيس تحرير صحيفة (رواسى) الدكتور الطاهر التركى "أى مساس بأى إعلامى أو صحفى يعد عملا مدانا ومستنكرا، لأنه يستهدف الكلمة وصناعها ويهدد حرية التعبير والرأى".

ورفض ابن سعود أية ممارسات أو أعمال من شأنها تهديد وإرهاب الصحفيين والشرفاء من أبناء الوطن الذين يناضلون بالكلمة ويصدحون بالحق، مؤكدا أن هذه الممارسات المشينة تمثل اعتداء على ثورة فبراير التى آمنت بحرية الكلمة، وجعلتها من الأهداف المقدسة لها.

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مصر 365