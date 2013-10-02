مصرع 25 شخصا من بينهم 13 طفلا فى حادث مرورى بالسودان

لقى 25 شخصا مصرعهم من بينهم 13 طفلا، فى حادث مرورى مروع بمنطقة "الباقير" بولاية الجزيرة السودانية، إثر تصادم الحافلة التى كانوا يستقلونها بشاحنة لورى كانت تسير بالاتجاه المعاكس للطريق.

وقال مدير شرطة ولاية الجزيرة اللواء شرطة الطيب بابكر على- فى بيان للمكتب الصحفى للشرطة اليوم الأربعاء- إنه فور وقوع الحادث تحركت شرطة المرور السريع، وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، حيث تم نقل الجثامين إلى إحدى المستشفيات القريبة إلى موقع الحادث.

وأوضح مدير الشرطة بولاية الجزيرة، أن الحادث وقع نتيجة التخطى الخاطئ للطريق، مشيرا إلى أن السيارة كانت قادمة من الخرطوم إلى قرية "الحفيرة" بولاية الجزيرة، وإنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث المؤسف.

وقال إن ضحايا الحادث المرورى 25 شخصا من بينهم 13 طفلا وثلاثة رجال وتسع نساء.