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مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يبدأون العمل فى دمشق

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مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يبدأون العمل فى دمشق مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يبدأون العمل فى دمشق

قال مصدر فى وزارة الخارجية السورية، إن مفتشى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيعملون فى دمشق، وسيجتمعون مع نائب وزير الخارجية السورى "فيصل المقداد" اليوم حيث وصلت مجموعة من 33 شخصا إلى سوريا يوم الثلاثاء. ووفقا للمصدر، فإن مهمة الفريق تستمر من ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وأضاف المصدر لوكالة "ريا نوفستى" الروسية للأنباء أن فى وقت متأخر من الليلة الماضية عقد اجتماعا مع مفتشى المنظمة والدبلوماسيين السوريين فى وزارة الخارجية السورية واليوم سيعقدون اجتماع عمل مع "فيصل المقداد" لمناقشة وتنسيق زيارات التفتيش وبشأن المسائل المتعلقة بتدمير الأسلحة الكيميائية.

وأكد المصدر أن المجموعة تتكون من مواطنين "روس ومن الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والجمهورية التشيكية، أوزبكستان، الصين، كندا، هولندا، تونس" وغالبية المشاركين (19 شخصا) من مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والباقية موظفى الأمم المتحدة.

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