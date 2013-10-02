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بالصور.. طب عين شمس تجرى الانتخابات لاختيار عميد للكلية خلفاً للكفراوى

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بالصور.. طب عين شمس تجرى الانتخابات لاختيار عميد للكلية خلفاً للكفراوى بالصور.. طب عين شمس تجرى الانتخابات لاختيار عميد للكلية خلفاً للكفراوى

بدأت كلية الطب بجامعة عين شمس، فى التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، فتح باب الانتخابات لاختيار عميد الكلية، وذلك خلفا للدكتور ممدوح الكفراوى عميد الكلية السابق، والذى وافته المنية نتيجة إصابته بأزمة قلبية.

من جانبه، قال الدكتور خالد سمير أستاذ جراحة القلب، وأحد المشرفين على الإنتخابات، إن اليوم هو أول أيام الانتخابات، وإنها تشهد أجواء هادئة منذ فتح باب التصويت.

وأضاف المشرف على الانتخابات فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لابد من حضور 60% من أعضاء هيئة التدريس، بما يعادل 1554 عضو هيئة تدريس، وذلك حتى يكتمل النصاب قبل الواحدة ظهر اليوم، لافتا إلى أنه فى حال عدم اكتمال النصاب قبل هذا الموعد سيتم التأجيل لغد الخميس.

وأشار سمير إلى أنه يشارك فى فعاليات الانتخابات 30 طالاب من أعضاء اتحاد كلية الطب، لمعايشة التجربة الديمقراطية وتحقيق التقارب والمشاركة الفعالة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ويتنافس على عمادة كلية الطب بجامعة عين شمس، كل من الدكتور أحمد عماد الدين أستاذ العظام، والدكتورة صافيناز الحبيشى أستاذة طب الأطفال، والدكتور بهاء عويس أستاذ التخدير، والدكتور عثمان زيكو أستاذ الرمد.

وتتكون اللجنة المشرفة على الانتخابات من كل من الدكتور خالد سمير أستاذ جراحة القلب، والدكتور محمد دبيكى أستاذ جراحة الأطفال، والدكتور محمد الشرنوبى أستاذ جراحة الأنف والأذن.

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